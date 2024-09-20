Луганск, 20 сентября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Первое заседание совета первичных отделений партии «Единая Россия» прошло под руководством председателя партии Дмитрия Медведева и исполняющего обязанности секретаря генсовета Владимира Якушева.

ER.ru Секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 3 города Лисичанска Луганской Народной Республики Екатерина Духан

Основными темами обсуждения стали инициативы по поддержке первичных организаций, усилению их роли в деятельности партии, формированию кадрового резерва, развитию конкурса социально значимых проектов первичек и их участию в избирательных кампаниях, передает mkset.ru.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что первичные отделения являются основой партии: именно там идет вся работа, формируются инициативы и реализуются партийные задачи. Он назвал «солью партийной земли» эти отделения, от которых зависит успех партии на местах. Хотя идеологический курс задаётся на высшем уровне, именно первички создают репутацию партии, реализуя большие замыслы и устраняя недостатки, отметил он.

На данный момент в «Единой России» действует около 90 тысяч первичных организаций, объединяющих 2,6 миллиона членов партии. Одна из ключевых задач первичных отделений, по словам Медведева, — объяснять гражданам, почему за «Единой Россией» правда. Партийцы должны взаимодействовать с людьми, честно и аргументированно доносить свою позицию. Медведев отметил, что работа с населением должна быть максимально корректной, с учетом особенностей политической ментальности России.

Также Медведев поддержал инициативы по созданию памятного знака за членство в партии, поддержке медийной активности первичных организаций, расширению грантовых конкурсов для их общественно значимых проектов и шефству над семьями участников СВО.

Владимир Якушев, в свою очередь, выразил благодарность секретарям первичных отделений за их труд, отметив, что именно к ним обращаются граждане со своими повседневными проблемами. Он подчеркнул, что сила «Единой России» заключается в широкой сети первичных организаций и их эффективной работе.

2 июля 2024 года «Единая Россия» на заседании генсовета под председательством Дмитрия Медведева учредила совет первичных отделений партии, в который вошли представители всех 89 регионов, сообщается на официальном сайте партии ER.RU.

ER.ru В ЛНР присоединились к партийным акциям «Эстафета добрых дел» и «Zа Победу»

Секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 3 города Лисичанска Луганской Народной Республики Екатерина Духан рассказала, что она долгое время была волонтером и не понаслышке знает, в какой помощи нуждаются местные жители. Первичные отделения партии, как самое близкое к людям партийное звено, могут помочь не только в решении повседневных проблем, но и донести некоторые вопросы до высших инстанций. Также она подчеркнула символичность того факта, что первичные отделения партии в ЛНР появились именно в рамках года первичек.

ER.ru В ЛНР присоединились к партийным акциям «Эстафета добрых дел» и «Zа Победу»

«Основная роль первичных отделений — это работа с людьми, поддержание связи между партией и жителями нашего региона. Несмотря на то, что наш город является прифронтовым и периодически подвергается обстрелам со стороны ВСУ, мы c активом первички стараемся проводить субботники, помогаем восстанавливать памятные места нашего города, детские площадки. Кроме того, наши активисты оказывают всяческую помощь жителям: передают гуманитарную помощь, помогают навести порядок на придомовой территории, в домах, потому что у нас много пожилых и маломобильных жителей, которые в этом нуждаются. Также им помогают оформить документы и необходимые пособия. Совсем недавно мы присоединились к партийным акциям «Эстафета добрых дел» и «Zа Победу», в рамках которых помогаем участникам СВО и членам их семей: передаем гуманитарную помощь, изготавливаем тактическое снаряжение, помогаем навести порядок на придомовой территории, в саду и огороде, отремонтировать и покрасить заборы, подготовить дрова на зиму и многое другое», — отметила Екатерина Духан.