Мелитополь, 20 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Партия «Единая Россия» провела первое заседание совета первичных отделений, на котором обсуждались предложения по поддержке первичек, увеличению их вовлеченности в деятельность партии, созданию кадрового резерва, развитию конкурса общественно значимых инициатив первичных организаций и участию их в избирательных кампаниях.

ER.ru Деятельность первичных отделений «Единой России» в Запорожье

Совет состоялся под руководством председателя партии Дмитрия Медведева и исполняющего обязанности секретаря генерального совета Владимира Якушева, пишет mkset.ru.

В начале заседания Дмитрий Медведев подчеркнул, что именно с первичных организаций начинается вся работа и от них зависит очень многое. Он отметил, что, хотя высшие партийные органы работают над идеологией «Единой России», именно ее первичные отделения на местах формируют ее репутацию.

Перед первичными организациями стоит задача не только реализовать масштабные планы партии и решения президента, но и выявлять и устранять недостатки, добавил Медведев.

ER.ru Деятельность первичных отделений «Единой России» в Запорожье

Он также отметил, что «Единая Россия» объединяет почти 90 тысяч первичных организаций и 2,6 миллиона членов.

Относительно работы идеального первичного отделения Медведев выделил, что его задача — объяснить, почему партия «Единая Россия» говорит правду. Члены должны активно взаимодействовать с обществом, честно доносить свою позицию и аргументировать её.

Председатель «Единой России» также выделил значимость корректного взаимодействия с гражданами, отмечая, что в стране существует особая политическая культура. Медведев поддержал идеи о введении памятного знака за членство в партии, активизации работы местных отделений в медиа и увеличении грантовых конкурсов для реализации проектов, имеющих социальную значимость. Он отдельно остановился на поддержке первичными отделениями семей участников СВО.

В конце собрания Владимир Якушев поблагодарил секретарей местных отделений за их усилия. По его словам, граждане обращаются к ним со своими вопросами, и это является силой «Единой России». Разветвленная сеть и структурированная деятельность первичных организаций позволяют утверждать, что ЕР — это партия народа, — добавил он.

ER.ru Деятельность первичных отделений «Единой России» в Запорожье

Как сообщают на сайте ER.RU, 2 июля 2024 года на заседании генерального совета «Единой России» под руководством Дмитрия Медведева был создан совет первичных отделений, в состав которого включили представителей всех 89 регионов.

«В рамках Года первичек первичные отделения партии проявили себя как активные и инициативные участники. С первых дней они приняли деятельное участие в акции «Собери ребёнка в школу», помогая собрать канцелярские принадлежности для первоклассников. Также ведется большая работа по вовлечению членов первичных отделений в использование приложения «Вверх. Про». Это позволяет наладить более тесное взаимодействие первичек с партией, а также повысить их информированность о текущих партийных задачах и деятельности», — отметила депутат Мелитопольского городского совета депутатов, секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 64 села Константиновка Запорожской области Инесса Шевченко.

По её словам, обмен опытом между представителями первичных отделений в рамках совета первичек имеет огромное значение. Каждый регион и первичка наработали свои уникальные идеи и практики взаимодействия с населением. Возможность поделиться этим опытом позволяет тиражировать лучшие практики по всей стране, укрепляя первичные отделения как ключевое звено партийной структуры.

«Первичные отделения занимают особое место, являясь самым близким к людям партийным уровнем», — добавила она.