Донецк, 20 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев и врио секретаря генсовета Владимир Якушев провели первый совет первичных отделений «Единой России». На мероприятии обсуждались предложения по поддержке первичек и усилению их роли в работе партии.

ER.ru Дмитрий Медведев рассказал о работе первичных отделений «Единой России»

Медведев подчеркнул, что работа партии начинается именно с первичных организаций и именно там проходит вся работа. Он добавил, что от первичек зависит многое, в том числе они создают репутацию «Единой России». По словам председателя партии, в задачу первичных отделений входит не только реализация замыслов партии и решений президента, но и борьба с недостатками. По его словам, в России действуют около 90 тысяч первичных организаций «Единой России», а в самой партии состоят 2,6 миллиона человек. Об этом пишет портал mkset.ru.

Медведев также рассказал, как выглядит работа идеальной первички. По его словам, главная задача отделения — объяснить, почему правда за «Единой Россией». Представители партии должны предельно честно и аргументированно доносить свою позицию до населения. При этом работа с людьми должна строиться максимально корректно, с учетом специфики российской политической ментальности.

Председатель партии также поддержал ряд предложений, среди которых содействие медийной активности первичных отделений и расширение грантовых конкурсов для реализации общественно значимых инициатив. Среди них он отдельно выделил шефство первичек над семьями участников спецоперации.

Владимир Якушев, в свою очередь, поблагодарил секретарей первичных отделений за работу и отметил, что именно к ним население приходит со своими проблемами. Он подчеркнул, что сила «Единой России» именно в сети первичек и их организованной работе.

Совет первичных отделений партии был создан 2 июля текущего года на заседании генсовета «Единой России», председателем которого выступил Дмитрий Медведев. По информации сайта партии ER.RU, в него вошли представители всех российских регионов.

«В объявленный Год первичных отделений мы создали рейтинговую систему оценивания деятельности секретарей первичек и ежемесячно подводим итоги активности отделений. Это позволяет расставить приоритетные направления в работе, лучше организовывать встречи и сходы граждан, развивать партпроекты и вовлекать членов партии в общественно-политическую жизнь ДНР», — отметила секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» № 195 Донецка Евгения Мажара.

Так, запущена рубрика «Партия в лицах», где секретари первичек рассказывают о себе. Жители ДНР смогли узнать и увидеть, что это такие же люди, они трудятся и живут рядом с ними.

«Кроме того, поскольку у нас в регионе очень много членов партии, а соответственно, и первичных отделений, возникла идея создать совет секретарей первичных отделений, чтобы они могли легче взаимодействовать. Все эти инициативы получили хороший отклик, и мы продолжим развивать их», — добавила она.