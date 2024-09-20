Москва, 20 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана не любят на родине, в Южной Корее из-за его успешных выступлений за сборную России. Семья бывшего спортсмена подвергается гонениям в своей стране. Об этом 20 сентября сообщил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Сергей Бобылев/ТАСС Виктор Ан

«У него в Южной Корее непростая ситуация, его семья подвергается определённому гонению со стороны чиновников. Грубо говоря, его там не любят за то, что он успешно выступал за сборную России», ― рассказал в беседе с ТАСС глава союза.

Гуляев добавил, что связь у России с чемпионом мира остаётся. В стране проходит Кубок Виктора Ана для молодых спортсменов, для которых он записывает обращения на русском языке, желает успехов и здоровья участникам. Глава Союза конькобежцев признался, что хотел пригласить его поработать в Россию, но Ан попросил этого не делать.

Как сообщало ИА Регнум, Ан объявил о завершении карьеры в сентябре 2018 года. Как сообщил тогда глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов, спортсмен принял решение завершить выступления на профессиональном уровне, а также отказался работать в России в качестве тренера. Однако спустя полгода он вернулся в сборную России.

В апреле 2020 года Ан объявил, что окончательно уходит из спорта.

Виктор Ан до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи и стал трёхкратным олимпийским чемпионом на Играх 2006 года в Турине. В 2011 году он принял российское гражданство и выиграл три золотые медали на Олимпиаде-2014 в Сочи. На Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчане Ан допущен не был.