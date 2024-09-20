Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Компания «Самотлорнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») провела субботник на озере Кымыл-Эмтор. 300 волонтеров очистили более шести километров береговой линии, собрали и вывезли 30 кубометров мусора, а отсортированный пластик направили на переработку. Нефтяники также присоединились к городскому субботнику по уборке берега реки Оби в черте Нижневартовска.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» очистили берега озера Кымыл-Эмтор

Кымыл-Эмтор — один из самых чистых водоемов вблизи Нижневартовска, популярное место отдыха среди горожан. Озеро является важной частью экосистемы региона, через комплекс водоёмов связано с одной из крупнейших российских рек — Обью.

Волонтеры «Самотлорнефтегаза» уже 16 лет заботятся о чистоте прибрежной территории. Они регулярно проводят экологические акции, а еще волонтеры оборудовали комфортные зоны отдыха.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» очистили берега озера Кымыл-Эмтор

Субботник прошел в рамках всероссийской акции «Вода России». В этом году традиционный «зелёный марафон» на берегах водоёма стал частью акции «25 добрых дел», которая приурочена к 25-летию предприятия. Ранее нефтяники навели порядок в сквере Героев Самотлора, присоединившись к всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная весна».