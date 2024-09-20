Лондон, 20 сентября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Крупнейший в мире производитель спортивной одежды и обуви компания Nike решила уволить генерального директора Джона Донахью, руководство которого ознаменовалось неблагоприятными финансовыми показателями, сообщило издание Financial Times 20 сентября.

TASS /ZUMA Джон Донахью

Как отмечается в материале, стратегия продаж с фокусом на онлайн-сегмент, выбранная Донахью, оказалась слишком агрессивной и провалилась. В результате существенно снизилась прибыль компании, было объявлено о забуксовавшем спросе на её продукцию, а акции в июне 2024 года упали на 20%.

Было также указано, что для управления компанией вернётся Эллиотт Хилл, который до 2020 года работал в Nike в качестве президента потребительского рынка, а затем ушёл на пенсию. После сообщения о смене руководства Nike акции американского гиганта моментально выросли на 10%.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре прошлого года Nike обвинила New Balance в воровстве технологии производства обуви. В судебных исках американской компании сказано, что New Balance и Skechers неправомерно используют запатентованную технологию Nike Flyknit для производства футбольных и баскетбольных кроссовок.