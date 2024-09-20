Москва, 20 сентября, 2024, 10:46 — ИА Регнум. Сын популярной певицы Ирины Понаровской Энтони Родд скоропостижно скончался в возрасте 39 лет в московской квартире. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Певица Ирина Понаровская

Утром 20 сентября мужчина резко почувствовал недомогание. Его жена Анна Чайникова вызвала скорую, однако медикам не удалось спасти Родда. Он умер около 6 утра.

Причину смерти канал не указал.

Энтони был сыном Понаровской и советского известного джазмена Вейланда Родда младшего. После развода родителей остался жить с отцом, который перевёз его в Эстонию. Образование получил в Норвегии по специальности «дизайнер ювелирных изделий». С супругой они воспитывали двоих детей.