Флорида, США, 20 сентября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Суд в штате Флорида распорядился взять под стражу россиянина Дениса Постового, которого власти Соединённых Штатов Америки обвиняют в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию. Об этом 19 сентября сообщил его адвокат Тодд Алан Фостер.

Иван Шилов ИА Регнум Арест

«Сегодня состоялось слушание, и судья распорядился взять Дениса под стражу», — сообщил он в беседе с ТАСС.

Фостер уточнил, что Постового доставят в округ Колумбия, штат Вашингтон. Дата следующих слушаний пока не назначена.

Как передавало ИА Регнум, гражданина России Дениса Постового задержали 16 сентября в Сарасоте, штат Флорида. В министерстве юстиции США сообщили, что мужчину обвиняют в якобы сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве. Утверждается, что Постовой с февраля 2022 года якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию компоненты микроэлектроники, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в беспилотных летательных аппаратах.