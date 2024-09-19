Москва, 19 сентября, 2024, 20:53 — ИА Регнум. Более 900 культурных центров работают в Москве, они есть почти в каждом районе столицы, в них предлагают различные виды досуга, заявил мэр города Сергей Собянин 19 сентября.

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«В культурном центре «Внуково», кроме традиционных кружков и студий, есть современный театрально-концертный зал, прекрасная библиотека, Музей истории района Внуково», — написал он в Telegram-канале.

Собянин также привёл в качестве примера дом культуры «Стимул», находящийся в особняке, который является памятником культуры. В здании есть зеркальный танцевальный зал и старинная сцена, на которой репетируют многие известные артисты и коллективы.

В культурном центре «Онежский» развивают фестивальное движение. В КЦ «Лира» работает самая популярная в Юго-Западном округе столицы студия округа «Арт-Детство», отметил мэр.