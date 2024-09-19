Штат Северная Каролина, США, 19 сентября, 2024, 10:56 — ИА Регнум. В американском штате Северная Каролина коллеги обнаружили тело сотрудника сети супермаркетов Food Lion в морозильной камере магазина. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Steve Helber/AP/TASS

Замерзший труп мужчины нашли 10 сентября около семи утра по местному времени. По версии прибывших на вызов полицейских, мужчина скончался накануне по естественным причинам. Вероятно, ему потребовалась срочная медицинская помощь, но оказать её было некому.

Представители сети супермаркетов принесли соболезнования семье работника. Они выразили готовность участвовать в расследовании гибели мужчины, отметив приоритет обеспечения безопасности сотрудников и клиентов при посещении магазинов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года американскую модель Малису Муни нашли мёртвой в холодильнике в её квартире в Лос-Анджелесе. При вскрытии выяснилось, что руки и ноги у девушки были связаны. Токсикологическая экспертиза подтвердила наличие в организме наркотиков.

Тело Муни обнаружили через два дня после того, как нашли тело другой модели из Лос-Анджелеса, 32-летней Николь Коутс. Её также обнаружили мёртвой в собственной квартире в центре города. Однако следователи пришли к выводу, что эти две смерти не связаны.