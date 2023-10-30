Лос-Анджелес, США, 30 октября, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Американскую модель Малису Мунинашли мёртвой в холодильнике в своей квартире в Лос-Анджелесе, сообщил телеканал CBS.

Сотрудники полиции нашли тело 31-летней модели 12 сентября, после того, как члены её семьи сообщили, что девушка несколько дней не выходила на связь.

«Отчёт о вскрытии показал, что Муни избили, связали и с кляпом во рту засунули в холодильник», — сообщил телеканал.

При вскрытии также выяснилось, что руки и ноги у девушки были связаны. Токсикологическая экспертиза подтвердила, что она принимала наркотики.

Следователи изучили камеры видеонаблюдения из жилого комплекса, где проживала модель. В последний раз девушки видели живой 6 сентября.

Тело Малисы Муни обнаружили через два дня после того, как нашли тело другой модели из Лос-Анджелеса, 32-летней Николь Коутс. Её также обнаружили мёртвой в собственной квартире в центре города. Однако следователи пришли к выводу, что эти две смерти не связаны.

Малиса Муни сделала карьеру в качестве модели и агента по недвижимости в Лос-Анджелесе. Она сотрудничала с различными модными брендами и компаниями. Работа в индустрии моды принесла ей более ста тысяч подписчиков в соцсетях, где та делилась фотографиями и видео. Помимо работы моделью, Муни была агентом по недвижимости и продавала элитные дома.