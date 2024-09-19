Москва, 19 сентября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Женщины в России всегда способны оставаться леди вне зависимости от места работы или профессиональной деятельности. Таким мнением 18 сентября поделилась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Дарья Драй ИА REGNUM Бывший министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль

«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности и водителями автобусов, и при этом они всё равно остаются леди», — указала Кнайсль в беседе с «РИА Новости» на полях Евразийского женского форума.

По её словам, в немецких или австрийских компаниях можно встретить женщин, которые в некоторой степени превратились в мужчин. Таких женщин Кнайсль выделила в типаж, который она назвала в честь экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

При этом она добавила, что оставаться леди способны не только россиянки, но и жительницы Центральной Европы.

Как передавало ИА Регнум, 8 марта президент России Владимир Путин, поздравляя российских женщин с Международным женским днём, отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Глава государства подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться, и пожелал счастливых мгновений, успехов и взаимопонимания с дорогими им людьми.