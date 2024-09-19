Экс-глава МИД Австрии поделилась мнением о российских женщинах
Кнайсль: женщины в России способны оставаться леди, где бы они ни работали
Москва, 19 сентября, 2024, 06:38 — ИА Регнум. Женщины в России всегда способны оставаться леди вне зависимости от места работы или профессиональной деятельности. Таким мнением 18 сентября поделилась бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности и водителями автобусов, и при этом они всё равно остаются леди», — указала Кнайсль в беседе с «РИА Новости» на полях Евразийского женского форума.
По её словам, в немецких или австрийских компаниях можно встретить женщин, которые в некоторой степени превратились в мужчин. Таких женщин Кнайсль выделила в типаж, который она назвала в честь экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
При этом она добавила, что оставаться леди способны не только россиянки, но и жительницы Центральной Европы.
Как передавало ИА Регнум, 8 марта президент России Владимир Путин, поздравляя российских женщин с Международным женским днём, отметил, что женщины часто берут на себя ответственность за решение очень непростых задач и могут справляться с целым набором проблем. Глава государства подчеркнул, что женщинами невозможно не восхищаться, и пожелал счастливых мгновений, успехов и взаимопонимания с дорогими им людьми.