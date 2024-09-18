Москва, 18 сентября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Заместитель главы президентского совета Йемена Тарик Салех прибыл в Москву с официальным визитом. Об этом 18 сентября сообщает йеменское информационное агентство SABA.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Заместитель главы президентского руководящего совета Йемена, бригадный генерал Тарик Салех прибыл в Москву с визитом, который продлится несколько дней», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в планах у политика несколько встреч с российскими официальными лицами.

Тарик Салех является племянником погибшего в 2017 году экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха,пользуется поддержкой ОАЭ, входит в руководящий совет, под управлением которого находятся территории на юге Йемена, неподконтрольные хуситам из движения «Ансар Аллах».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в конце августа глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры со своим коллегой из Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, прибывшим в Москву с официальным визитом. На пресс-конференции по итогам переговоров Лавров заявил об уточнении доктрины использования Россией ядерного оружия.

Кроме того, стороны согласовали шаги для активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, включая энергетику, культуру, науку и технологии. Также главы МИД обеих стран обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе палестино-израильский конфликт, Сирию, Йемен и Ливию.