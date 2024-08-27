Москва, 27 августа, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Доктрина использования Россией ядерного оружия на данный момент уточняется, заявил 27 августа глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам министра, США однозначно ассоциируют все разговоры про гипотетическую третью мировую войну как конфликт, который затронет исключительно Европу.

«И в этой ситуации, наверное, очень важно понимать, что у нас есть своя доктрина, в том числе доктрина использования ядерного оружия, которая, кстати, сейчас уточняется и о которой американским деятелям очень хорошо известно», — отметил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва думает о возможном изменении ядерной доктрины в ответ на понижение порога применения ядерного оружия на Западе. При этом он подчеркнул, что пока нет необходимости предусматривать возможность нанести превентивный ядерный удар. Глава государства также отметил, что Россия следит за ростом угроз и будет на это адекватно реагировать.

12 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что опыт специальной военной операции на Украине показал недостаточность обобщённых формулировок в российской ядерной доктрине, поэтому нужно ввести в неё более чёткие определения, чтобы показать странам Запада возможные последствия их действий. Он отмечал, что члены НАТО игнорируют потенциал России в этой сфере, у них видна убеждённость, что худшее не случится, несмотря ни на какие их шаги против здравого смыла.