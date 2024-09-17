Москва, 17 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Облик московского стадиона «Олимпийский» после реконструкции сильно изменится, он будет состоять из четырёх сооружений, три из которых объединят стилобатом, сообщил 17 сентября мэр российской столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Главное здание будет с концертным залом-трансформером на 12 тыс. зрителей, кинокластером, торговой галереей, гастрономическими зонами и событийными площадками», — написал он в Telegram-канале.

Также строители возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, где создадут более 100 различных площадок, в том числе ледовую арену, а также залы для занятий различными видами спорта. Кроме того, построят водный комплекс с 15 бассейнами, из которых два будут олимпийскими — с трибунами на 4 тыс. с возможностью проводить международные соревнования.

В планах также построить малый концертный зал на 2 тыс. зрителей. Идут работы по облицовке фасадов зданий, монтажу инженерных систем и оборудования.