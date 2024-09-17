Собянин сообщил, как изменится стадион «Олимпийский» после реконструкции
Москва, 17 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Облик московского стадиона «Олимпийский» после реконструкции сильно изменится, он будет состоять из четырёх сооружений, три из которых объединят стилобатом, сообщил 17 сентября мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Главное здание будет с концертным залом-трансформером на 12 тыс. зрителей, кинокластером, торговой галереей, гастрономическими зонами и событийными площадками», — написал он в Telegram-канале.
Также строители возведут физкультурно-оздоровительный комплекс, где создадут более 100 различных площадок, в том числе ледовую арену, а также залы для занятий различными видами спорта. Кроме того, построят водный комплекс с 15 бассейнами, из которых два будут олимпийскими — с трибунами на 4 тыс. с возможностью проводить международные соревнования.
В планах также построить малый концертный зал на 2 тыс. зрителей. Идут работы по облицовке фасадов зданий, монтажу инженерных систем и оборудования.