Москва, 17 сентября, 2024, 17:13 — ИА Регнум. Работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Стальной» в Алексеевском районе Москвы завершены на 50%, заявил 17 сентября заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Монолитные работы на объекте полностью завершены, готовность кровли составляет 95%», — процитировали его на сайте мэрии мегаполиса.

На объекте продолжают монтировать фасад и облицовывать его терракотовыми панелями, а также устанавливают витражи. Благоустройство территории выполнили на 10%, устройство наружных сетей завершили на 96%.

ФОК возводят в рамках госпрограммы «Спорт Москвы» на средства из бюджета города. Площадь спортивного объекта составит около 8 тыс. кв. м. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2025 года.