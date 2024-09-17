Москва, 17 сентября, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Ассоциация менеджеров провела заседание комиссии по развитию цифровых финансовых технологий. На нем обсудили вопросы использования искусственного интеллекта (ИИ) в различных областях, его развитие и потенциальные риски.

Фото Елены Литвяковой Эксперты обсудили развитие и риски искусственного интеллекта

Участники заседания отметили, что в последние годы ИИ все активнее применяется в различных сферах бизнеса и общественной жизни. Он позволяет значительно повысить эффективность работы компаний за счёт обработки больших данных (Big Data), снижения затрат и точного таргетирования. А в ближайшие годы ИИ может стать основным двигателем изменений на финансовом рынке, в промышленности, социальной сфере и многих других областях.

Фото Елены Литвяковой Эксперты обсудили развитие и риски искусственного интеллекта

Модератором выступил генеральный директор «Цифровые активы» Максим Трофимов. Участниками комиссии выступили старший менеджер, ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Василий Корнейчук, инвестор, сооснователь и гендиректор технологической компании ReReal Ирина Ларцева, один из создателей выставки «Великолепный Эрмитаж» Екатерина Галанова. Также участие приняли руководитель направления по развитию технологий управления данными и машинному обучению, «Рексофт» Сергей Назаренко и инвестиционный директор венчурного фонда «Восход» Егор Назаров.