Москва, 17 сентября, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Вместе с новыми смартфонами россияне все чаще покупают аксессуары, другие гаджеты и сервисные слуги. Так, клиенты объединённой розничной сети МегаФона и Yota приобретают телефоны вместе с пауэрбанками, наушниками, умными часами. Также они пользуются услугами по установке необходимых приложений на новый гаджет или по его страхованию, следует из данных компании.

ru. freepik.com Россияне стали покупать больше аксессуаров для смартфона

В период с января по август 2024 года в объединённой розничной сети МегаФона и Yota соотношение купленных смартфонов к дополнительным товарам и услугам составило 1:1,5. Это значит, что на каждый купленный смартфон клиенты в среднем приобретали 1,5 дополнительных товара. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года данный показатель вырос на 7%.

Дополнительные товары можно разделить на четыре категории: аксессуары для смартфонов, портативная техника, настройка оборудования и страхование гаджета. В текущем году заметно выросли на три позиции в категории аксессуаров аккумуляторные батареи (+359%), наушники (+153%) и защитные пленки на смартфон (+64%).

В последнее время плёнки для смартфонов стали более «персонализированными». Раньше предлагались готовые наклейки на экран для определённой модели. Теперь плёнку «вырезают» под размер экрана смартфона прямо в салоне при помощи плоттеров. Плёнки занимают наибольшую долю среди всех наименований в категории аксессуаров, которые чаще приобретают вместе со смартфоном — на них в этом году пришлось 22%, за плёнками идут чехлы с долей 20%.

Среди портативной техники вместе со смартфоном стали чаще покупают смарт-часы. За первые восемь месяцев этого года продажи умных часов в паре со смартфоном увеличились на 240% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля смарт-часов среди всей портативной техники, приобретённой вместе со смартфоном, в этом году составила 64%.

На 36% чаще клиенты стали обращаться за услугой по настройке оборудования. В салоне сотрудник помогает подготовить новый телефон к эксплуатации: наклеить защитную плёнку, установить необходимые программы и приложения, настроить устройства для умного дома, перенести список контактов со старого смартфона на новый. Особой популярностью пользуется услуга по установке антивирусов на только что купленный телефон.

«Рост спроса на услуги по настройке оборудования можно объяснить регулярными запросами на установку антивирусов, с которой помогают продавцы нашей розничной сети — сейчас это особенно актуально в связи с обилием мошенничества в интернете», — отмечает директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

На 31% больше клиенты стали тратить на страхование своих смартфонов. Эта услуга включает в себя страхование от механических повреждений и внутренних поломок, от кражи, а также дополнительный год сервисного обслуживания после истечения срока заводской гарантии. В среднем смартфоны страхуют на один год.