Благовещенск, 17 сентября, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Три человека, находившиеся на борту пропавшего 16 сентября вертолёта Robinson R66, погибли. Об этом 17 сентября сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Зейского округа.

David Wall/Global Look Press

Уточняется, что при крушении разбились пилот и два пассажира. Вертолёт спасатели обнаружили на том же месте, где был оставлен аварийный маяк.

По факту авиапроисшествия следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»).

Как сообщало ИА Регнум, аварийный маяк вертолёта Robinson R66 сработал 16 сентября. Воздушное судно совершало незарегистрированный полёт по территории Зейского муниципального округа. На борту вертолёта находились три человека.

В поисках задействовали две наземные группы золотодобывающей компании «ХЭРГУ». Всего привлекли 20 человек и семь единиц техники, включая вездеходы и вертолёт Ми-8, вылетевший из аэропорта Благовещенска.

После обеда 17 сентября по местному времени спасатели обнаружили место крушения вертолёта в Зейском округе. Здесь высадили двух спасателей, чтобы они подготовили вертолётную площадку и осмотрели место происшествия.