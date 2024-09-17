Иран, 17 сентября, 2024, 09:02 — ИА Регнум. В дорожной аварии в городе Йезде в центре Ирана погибли 10 человек, ещё 41 человек получил травмы, сообщило агентство Tasnim.

Farhas Babaei/Global Look Press

Авария произошла в два часа ночи. В ДТП попал пассажирский автобус, следовавший из Бушере в Мешхед по трассе Йезд — Тебес. На 140-м километре шоссе транспортное средство перевернулось.

Пострадавших госпитализировали в больницы Йезда, Эрдекана и Мейбода. Среди них много детей и женщин.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем в Оренбургской области. Пять человек получили травмы. Дорожная авария произошла в Новосергиевском районе на трассе М-5.