Лондон, 17 сентября, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Эксперты Всемирной организации здравоохранения и ведущие учёные в рамках нового глобального анализа прошли к выводу, что к 2050 году инфекции, вызванные неуязвимыми для антибиотиков бактериями, унесут свыше 39 млн жизней. Об этом говорится в материале, опубликованном в научном журнале Lancet.

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«Наш анализ значительно расширяет базу данный о динамике смертности от антибиотикорезистентности… Наш базовый сценарий показывает, что смертность увеличится к 2050 году, если не будут приняты меры», — говорится в публикации.

Согласно анализу, общее число ежегодных смертей, связанных с заражением «супербактериями», вырастет с 4,71 млн в 2022 году до 8,22 млн к середине столетия. При этом от неизлечимых инфекций в течение следующих 25 лет погибнет около 39 млн человек, ещё 169 млн смертей будут прямо или косвенно связаны с резистентными к антибиотикам микроорганизмами.

Отмечается, что в зоне риска окажутся жители стран Южной Азии, Юго-Восточной Азии и Восточной Азии. Меньшей всего от «супербактерий» пострадают жители Северной Европы и Северной Америки.

В качестве приоритетных меры, направленных на борьбу с резистентностью микроорганизмов к антимикробным препаратам, отмечается разработка новых противомикробных препаратов, а также повышение качества медицинского оборудования и обслуживания.

Как предавало ИА Регнум, в апреле Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от антибиотикорезистентности. Разработка позволит лечить бактериальные инфекции, вызванные микроорганизмами, устойчивыми к антибиотикам. Как отметил главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава Роман Козлов, Россия является одним из лидеров в борьбе с резистентностью к антимикробным препаратам.