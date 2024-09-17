Киев, 17 сентября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Киев в настоящее время кажется менее безопасным городом, чем в 2022 и 2023 годах. Об этом заявил американский журналист телеканала CNN Фарид Закария, побывавший в украинской столице.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Это совершенно другой город, что я посещал в этот же период в 2022 и 2023 годах… Киев кажется менее безопасным», — заявил журналист.

По его словам, Киев, как и другие города, столкнулся с многочасовыми отключениями электроэнергии, что привело к массовому отъезду украинцев из страны.

Закария также упомянул вторжение украинских войск в Курскую область, которое не изменило динамику в зоне боевых действий, а стало скорее ошибкой, поскольку киевский режим потерял возможность задействовать одни из наиболее подготовленных подразделений ВСУ на красноармейском (покровском) направлении, на котором наступают Вооружённые силы России, освобождая населённые пункты Донецкой Народной Республики.

«Ситуация на Украине критическая. Следующие несколько месяцев могут стать решающими», — подчеркнул он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Украина не в состоянии решить проблемы с отключением света до начала зимы и нарастить дополнительные энергетические мощности. Отмечалось, что в связи с длительным отключением света и повреждением инфраструктуры страну могут покинуть ещё 400 тысяч человек.

Как передавало ИА Регнум, 7 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон, временно оккупированный киевским режимом, практически пустынен. По его словам, численность населения города сократилась почти в семь раз — с 340 до 50 тысяч человек. Также Сальдо отметил тяжёлое положение гражданского населения из-за регулярных отключений электроэнергии, насильственной мобилизации и безразличного отношения со стороны киевского режима.