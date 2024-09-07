Сальдо: оккупированный Киевом Херсон становится пустынным городом
Сальдо: население оккупированного Киевом Херсона сократилось почти в семь раз
Херсон, 7 сентября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Херсон, временно оккупированный киевским режимом, практически пустынен. Население города сократилось почти в семь раз, заявил 7 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ситуация плачевная… Город практически пустынен. Там очень много военных ВСУ, также там есть центры обучения, есть иностранные наёмники», — сообщил Сальдо в интервью «РИА Новости».
По его словам, численность население Херсона сократилась почти в семь раз — с 340 до 50 тысяч человек.
Владимир Сальдо также отметил тяжёлое положение гражданского населения из-за регулярных отключений электроэнергии, насильственной мобилизации и безразличного отношения со стороны киевского режима.
«В Херсоне всё больше остаётся людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы всё больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», — заключил глава Херсонской области.
Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Сальдо заявил, что украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области, а законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так в остальной части региона. Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.