Херсон, 7 сентября, 2024, 07:28 — ИА Регнум. Херсон, временно оккупированный киевским режимом, практически пустынен. Население города сократилось почти в семь раз, заявил 7 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Ситуация плачевная… Город практически пустынен. Там очень много военных ВСУ, также там есть центры обучения, есть иностранные наёмники», — сообщил Сальдо в интервью «РИА Новости».

По его словам, численность население Херсона сократилась почти в семь раз — с 340 до 50 тысяч человек.

Владимир Сальдо также отметил тяжёлое положение гражданского населения из-за регулярных отключений электроэнергии, насильственной мобилизации и безразличного отношения со стороны киевского режима.

«В Херсоне всё больше остаётся людей пожилого возраста, которые физически не могут выехать, поэтому мы всё больше и больше думаем о том, как быстрее их освободить», — заключил глава Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Владимир Сальдо заявил, что украинские войска неминуемо покинут правобережную часть Херсонской области, а законная власть России будет восстановлена как в Херсоне, так в остальной части региона. Херсонская область является неотъемлемой частью Российской Федерации, подчеркнул он.