Петропавловск-Камчатский, 17 сентября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Глава Петропавловск-Камчатского городского округа Константин Брызгин принял решение о досрочном прекращении полномочий. Об этом он сообщил во вторник, 17 сентября, в своём Telegram‑канале.

Vt-808 Петропавловск-Камчатский и вулканы Корякский, Авачинский и Козельский

«Сегодня принял очень непростое решение о досрочном прекращении полномочий главы Петропавловск-Камчатского городского округа», — говорится в сообщении.

Брызгин уточнил, что покинет свой пост 19 сентября в связи с переходом на другую должность.

Также он выразил благодарность команде администрации и горожанам за совместную работу, подчеркнув, что за последние 4,5 года в условиях непростой финансовой ситуации удалось совершить большие преобразования в городе, связанные в том числе со строительством дорог, школ, детских садов, жилья.

Как передавало ИА Регнум, по итогам голосования на выборах, которые прошли с 6 по 8 сентября, одержали победу все действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов. Как указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в ближайшее время Владимир Путин встретится с избранными губернаторами регионов.