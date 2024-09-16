Москва, 16 сентября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Власти Москвы с начала 2022 года выделили более 88 га для возведения спортивных комплексов, заявил 16 сентября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«Для реализации 27 проектов им выделено 88,56 га. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит свыше 600 тыс. квадратных метров», — процитировала его пресс-служба мэрии.

Землю выделяют в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), не проводя торги. Благодаря программе, бизнес возвёл спортивные объекты в восьми столичных округах. В частности, в Западном административном округе ввели в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс, котором есть залы для игровых видов спорта и бассейн площадью более 6 тыс. кв. м.

В Центральном административном округе инвестор возведёт многофункциональный центр с крытыми полями для футбола, универсальными спортивными залами и ледовым катком.