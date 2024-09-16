Лондон, 16 сентября, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Один из самых известных телеведущих британской компании «Би-би-си» Хью Эдвардс был приговорён Вестминстерским магистратским судом к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года за создание непристойных фото детей, сообщил телеканал Sky News.

Кадр из видео

«Хью Эдвардс приговорён к шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком на два года за получение доступа к непристойным изображениям детей, некоторым из которых семь лет», — сообщил канал.

В ходе слушаний судья и не счёл его действия опасными для самих детей. Тем не менее, помимо условного срока, он отправил Эдвардса на реабилитационный курс из 25 сессий, программу лечения для правонарушителей, совершивших преступления сексуального характера и обязал его выплатить более 3 тысяч фунтов своим жертвам. Также Хью будет семь лет числиться в соответствующем реестре.

В материале телеканала также было указано, что в период с 2020 по 2021 год ведущий заплатил 1,5 тыс. фунтов, чтобы приобрести порнографические изображения.

Эдвардс вёл BBC News at Ten — ведущую вечернюю новостную программу «Би-би-си». Именно он объявил в прямом эфире о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

В апреле 2023 года он ушёл с должности, ссылаясь на проблемы со здоровьем. В ноябре 2023 года он был задержан лондонской полицией по подозрению в хранении детской порнографии. В июле Эдвардс признал свою вину по трём правонарушениям в суде.

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