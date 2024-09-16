Сочи, Краснодарский край, 16 сентября, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво» впервые пройдет в Сочи с 28 сентября по 4 октября. В состав жюри фестиваля войдут ведущие представители индустрии из Индии, Китая, Ирана, ЮАР и России.

Афиша фестиваля

Председателем жюри стал Марко Мюллер — кинокритик, историк кино, продюсер, глава центра исследований киноискусства при Шанхайском университете, почетным профессором которого он является, и художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине. В прошлом Мюллер выступал директором кинофестивалей в Локарно, Роттердаме, Пезаро, Турине, Венеции и Риме.

«Я очень рад, что пространство фестиваля будет отдано тем фильмам, на которые традиционно западноевропейский зритель обращает мало внимания, не имея к ним доступа, а на фестивале «КиноБраво» фильмы получат огромную аудиторию», — заявил Марко Мюллер.

Другим членом жюри станет Вэй Шуцзюнь — яркий представитель молодого поколения китайских режиссеров, почти все картины которого были показаны в различных программ Каннского кинофестиваля, отмечены жюри и критикой. Индию представит режиссер, сценарист, композитор, певец и продюсер, лауреат множества национальных и международных фестивалей и кинопремий Вишал Бхарадвадж.

Оценивать конкурсные фильмы также будет иранская актриса Сахар Долатшахи, которая сыграла в таких картинках как «Золото и медь», «Холодный пот», «Воображаемая прямая».

Также в состав жюри войдет продюсер и генеральный директор компании Spier Films Майкл Оре из ЮАР, который спродюсировал более 20 картин.

В состав жюри также вошел режиссер Алексей Герман-младший, чьи картины не раз были удостоены главных международных и отечественных кинонаград, в том числе специальное упоминание жюри Международного кинофестиваля в Венеции и национальную кинопремию «Ника» в номинации «Открытие года».

За оценку визуальных спецэффектов в жюри будет отвечать российский кинохудожник, супервайзер и продюсер VFX Алексей Гусев, студия которого работала над десятками отечественных кинохитов. К жюри также присоединился российский сценарист и продюсер, автор десятков картин («Лед», «Тренер», «Притяжение» и другие) Андрей Золотарёв.

«Я с нетерпением жду знакомства с коллегами и их работами: мне интересно именно зрительское кино, то есть кинохиты, а не только выбор кинокритиков», — заявил Золотарёв. «Так как выборка будет представлена широкая — Индия, Китай, ЮАР, всего более двадцати стран — будет полезно посмотреть, что становится популярным, особенности и различия кинобизнеса и аудитории, — добавил он. — Я уверен, что мы многое почерпнем из опыта не голливудского кино».

В программу нового фестиваля войдут фильмы из России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Египта, Ирана, Индонезии, Сербии, Венгрии, Эфиопии, Таиланда и других стран. Каждую картину на площадке кинофестиваля представят создатели: продюсеры, режиссеры, актеры.