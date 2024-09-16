Москва, 16 сентября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова приняла участие в церемонии открытия в столице второго центра женского здоровья на базе городской клинической больницы имени А. К. Ерамишанцева.

Пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Она рассказала, что в мегаполисе создадут сеть подобных учреждений. В них будут проводить диагностику, профилактику, лечение, а также сопровождение беременности в комфортных условиях.

«Я надеюсь, что уже к концу следующего года 22 центра женского здоровья будут принимать москвичек. Всего мы планируем создать их около 30 по всему городу», — процитировала Ракову 16 сентября пресс-служба мэрии мегаполиса.

В церемонии открытия участвовал академик Российской академии наук Марк Курцер. Он отметил, что в новом центре всё продумано, и пациенты это оценят. Член-корреспондент РАН Виктор Радзинский, который также был на церемонии, заявил, что Москва по вопросу развития центров женского здоровья на верном пути, а проект будет основой для других российских городов.