Усть-Илимск, Иркутская область, 16 сентября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. На церемонии официального вступления в должность новый мэр Усть-Илимска Эдуард Симонов получил в подарок от депутатов Законодательного Собрания Иркутской области Виталия Перетолчина и Артёма Лобкова в виде кнута, пряника и Конституции.

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Сам градоначальник назвал полученные предметы нестандартным подарком, символизирующим методы подхода к работе с руководством.

«Кого-то кнутом воспитывать, кому-то пряник дать, а кому-то и про Конституцию напомнить. То есть всё должно быть в рамках Конституции — и пряники, и кнуты. Не нарушая при этом закон», — процитировал Симонова канал RTVI.

В поздравительной речи 14 сентября депутаты назвали Симонова порядочным и целеустремлённым человеком. Они выразили готовность участвовать в реализации всех идей, направленных на развитие города.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября победивший на выборах губернатора Курской области Алексей Смирнов вступил в должность главы региона.

Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов одержали победу по итогам голосования на выборах, которые прошли с 6 по 8 сентября. В частности, в Курской области за Смирнова проголосовали 65,28% избирателей.