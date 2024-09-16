Токио, 16 сентября, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Президент крупной японской корпорации Yamaha Motor Ёсихиро Хидака подвергся покушению и получил ножевое ранение. Рана оказалась несерьёзной, и его жизни сейчас ничего не угрожает. Подозреваемой оказалась его 33-летняя дочь, которая уже задержана, сообщило японское издание Tokyo Reporter.

Yamaha Motor Co., Ltd.

По данным издания подозреваемая позвонила в полицию около трёх часов ночи (18:00, сообщив, что отец ее избил. Прибывшие на место правоохранители обнаружили Ёсихиро с 15-сантиметровым ножевым ранением на руке. Потерпевший сказал, что на него напали, пока он спал.

Конкретная причина данного происшествия пока неизвестна, однако, по версии следствия, отношения между отцом и дочерью имели достаточно напряжённый и проблемный характер, что могло спровоцировать конфликт. Помимо этого, японский канал Нити-Тэрэ сообщил, что подозреваемая уже обращалась в полицию накануне инцидента.

Yamaha Motor — крупная и известная транснациональная корпорация, которая преимущественно занимается производством мототехники. В 2022 году компания заняла 1158 место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes.