Сочи, Краснодарский край, 16 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. На олимпийских стадионах Сочи состоялись финальные соревнования ХIX летних спортивных игр «Роснефти». В них приняли участие более 800 спортсменов-нефтяников, которые показали лучшие результаты в отборочных состязаниях.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Сочи прошли ХIX летние спортивные игры «Роснефти»

Соревнования прошли в 12 дисциплинах, в том числе по баскетболу, волейболу, шахматам, легкой атлетике. Также на играх участники состязались в толкании ядра, перетягивании каната и пулевой стрельбе.

Первое место в играх заняло предприятие «Верхнечонскнефтегаз». Серебро завоевала команда «Самаранефтегаз», а бронзу — АНХК.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Сочи прошли ХIX летние спортивные игры «Роснефти»

Летние и зимние спортивные игры «Роснефти» — наиболее массовые корпоративные мероприятия, в которых принимают участие тысячи нефтяников. Так, в региональных отборочных турах летних спортивных игр, которые прошли в девяти городах страны, участвовали более 2 800 работников из 74 дочерних предприятий компании. Компания также финансирует строительство ледовых арен, спортивных комплексов и многофункциональных спортивных площадок в регионах присутствия.