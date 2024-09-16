Ярославль, 16 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В Ярославле определили победителей Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ». В этом году в нём приняли участие более 120 тысяч ребят из всех регионов страны: и в онлайн, и в офлайн формате. Они представили свои проекты экспертам и единомышленникам, «примерили» на себя современные перспективные профессии, ознакомились с национальными целями и приоритетами развития России до 2030 года и многое другое.

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«Участие в форуме — это отличная возможность ярко проявить себя, научиться работать в команде. И конечно, представленные на форуме ваши смелые, неординарные идеи и инициативы могут получить поддержку для реализации в ведущих российских компаниях. Отрадно, что вы, представители молодого поколения, стремитесь внести свой вклад в развитие нашей страны. Перед вами открыты все дороги, вы можете заниматься наукой и технологиями, создавать собственные образовательные и социальные платформы, посвятить себя творчеству, общественной, волонтёрской деятельности», — отметил президент России Владимир Путин.

Так, форум дал участникам возможность ознакомиться с разнообразием современных профессий. Сегодня определиться со своим будущим и развиваться по выбранному направлению ребятам помогают уже со школьной скамьи. При поддержке нацпроекта «Образование» в учебных заведениях проводятся профориентационные мероприятия, а в колледжах и вузах программы обучения становятся более практико-ориентированными. Кроме того, ребята получают возможность реализовать свои идеи.

В этом году эксперты форума назвали лучшими 48 проектов, представленных в 10 номинациях.

«Победители получат грантовую поддержку, возможность стажироваться у достаточно серьёзных работодателей. Те, кто не стал сегодня победителем, смогут сделать работу над ошибками. Мне кажется, для них это не менее, а, может быть, даже более важно», — сказал заместитель министра образования Ярославской области Александр Гудков.

Многие проекты участников форума в этом году были посвящены цифровой трансформации страны. Например, Амир Насибуллин и Диляра Асадуллина из Татарстана представили проект «IT Fest | Мам, я буду программистом!».

«Наша задача — продвинуть мини-приложение «Тест-драйв IT-профессий». Мы решили провести профориентационную неделю для школьников в формате онлайн-марафона с внедрением этого сервиса в рамках уроков «Россия — мои горизонты». Перед поездкой в Ярославль мы в чате с экспертами доработали наш проект и научились подавать его на конкурс по получению грантов. Мы надеемся, что форум поможет нам в реализации», — говорит Амир Насибуллин.

А Екатерина Баскакова и Ольга Суханек из Крыма придумали проект в области финансовой грамотности. В рамках инициативы «грАмота» школьницы разрабатывают сайт и тематическое онлайн-приложение.

Участниками форума стали и Вячеслав Скоробогатов и Тимофей Хлопин из Пермского края, которые с 2018 года вместе со своим наставником реализуют проект «Спортивное село — здоровая нация». С ним они уже добились серьезных успехов: в рамках проекта уже построена раздевалка для хоккеистов и залит каток, куплена спортивная форма для спортсменов. Следующий этап — строительство тёплого помещения для секции лыжных гонок. Школьники надеются, что участие в форуме даст возможности довести начатое дело до конца.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Образование» реализуется в России с 2019 года. Благодаря ему в стране создается новая образовательная инфраструктура и вводятся передовые методики обучения. В том числе юным россиянам помогают узнать свои сильные и слабые стороны и осознанно подойти к выбору будущей профессии.

Форум «ПроеКТОриЯ» проводится с 2013 года по решению президента России Владимира Путина.