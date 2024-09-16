Курган, 16 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Участник спецоперации России из Курганской области впал в кому после того, как получил лёгкое ранение в палец. Об этом 16 сентября сообщило издание 63.RU.

Иван Шилов ИА Регнум

Как рассказала сестра уроженца региона, контракт с Минобороны военный подписал в июне 2024 года, а уже в середине июля его отправили на боевое задание, где он получил ранение: в его указательном пальце застрял осколок. Военнослужащего госпитализировали. После первой госпитализации боец прошёл ещё через несколько госпиталей. За полтора месяца его палец сильно опух.

По словам женщины, в конце августа её брату должны были провести плановую операцию в самарской больнице, но незадолго до этого связь с ним пропала. Позже родственникам сообщили, что во время хирургического вмешательства у бойца резко упало давление, и он впал в кому. Через несколько дней состояние мужчины незначительно улучшилось.

Сестра участника СВО обвинила медиков в безразличии к судьбе её родственника и обратилась в военную прокуратуру. После этого с ней связался один из врачей, который сообщил о состоянии здоровья родственника.

«У него диагноз — энцефалопатия, предположительно, гипоксическая. То есть она возникла из-за остановки дыхания во время операции. Было кислородное голодание, мозг не получал кислород, клетки начали отмирать. Прогноз неблагоприятный, мало кому удаётся вернуться к нормальной жизни», — рассказала женщина.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября житель Санкт-Петербурга умер из-за развившейся инфекции после того, как его укусил прохожий. С ним мужчина поссорился 31 августа возле детского сада, показав ему средний палец. В ответ на это незнакомец вцепился в палец зубами.

К медикам пострадавший не обратился, однако вскоре палец потемнел и распух. Мужчину экстренно отправили на операцию, во время которой он скончался. По предварительной информации, смерть наступила от некротизирующей инфекции.