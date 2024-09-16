Москва, 16 сентября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Рынок криптовалют продолжает испытывать сложности. Как отметил ведущий аналитик криптовалютной биржи Bitget Research Райан Ли, «в ближайшее время стабильного значимого роста курса основных цифровых активов не ожидается».

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

Эксперты отмечают, что одной из главных проблем для участников рынка остается высокая волатильность. Если в первой половине года криптовалюты показывали стремительный рост и брали новые ценовые пики, то вторая половина года стала турбулентным временем. Только за две недели августа биткоин потерял в цене 16%, а с марта — почти треть стоимости.

Колебания курсов криптовалют отражаются не только на доходах майнеров, но и на криптоиндустрии в целом. Небольшим майнинговым компаниям, в отличие от финансово устойчивых крупных игроков, для функционирования дата-центров и оплаты ежемесячных счетов за электричество приходится продавать добытую криптовалюту по низкой цене.

Усложняет ситуацию и выросшая на рекордные 3,6% сложность майнинга. Этот показатель обновляется каждые две недели и отражает количество вычислительной мощности, необходимой для добычи нового блока. Рост сложности означает, что для майнеров добыча биткоина становится более трудозатратной и требует использования всё более мощного и дорогостоящего оборудования. Таким образом себестоимость биткоина растет, рентабельность бизнеса уменьшается, существенно затягивая окупаемость майнинговых проектов.

Также в 2024 году специалисты отмечают значительный отток средств из криптовалютных фондов. Только за первую декаду сентября они потеряли $983 млн. Инвесторы уходят из волатильных активов, предпочитая более стабильные вложения. Этот процесс сопровождается убытками, которые несут не только частные майнеры, но и гиганты индустрии. За последние месяцы несколько крупных американских майнинговых компаний объявили о банкротстве.

Одной из главных надежд на улучшение ситуации был халвинг биткоина (сокращение награды майнеров) в апреле 2024 года. Ранее он приводил к росту цены криптовалюты в перспективе. Однако в этот раз ожидания не оправдались — вместо подъема курс биткоина даже показал снижение. Это нанесло дополнительный удар по майнерам, многие из которых на волне роста курса криптомонеты в марте взяли оборудование в кредит для увеличения мощностей дата-центров.

Все эти процессы, полагают аналитики, ведут отрасль к консолидации рынка.