Киев, 16 сентября, 2024, 01:48 — ИА Регнум. Четыре поджога релейных шкафов на железной дороге, а также три поджога автомобилей военных зафиксированы на Украине за 15 сентября. Об этом написало издание «Страна. ua» со ссылкой на полицию.

Jeff Turner Поджог

Три автомобиля военнослужащих были сожжены в городе Кропивницкий (бывший Кировоград). Поджог релейных шкафов на железной дороге был в Днепропетровской области, ещё по одному поджогу совершили в Харьковской и Черниговской областях.

Правоохранители ведут расследование.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники транспортной полиции задержали четырёх человек, которых подозревают в совершении поджога релейных шкафов на Московской железной дороге. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий удалось задержать подозреваемых в совершении поджога. Ими оказались четверо граждан РФ в возрасте 20-21 год. Молодые люди проживают в Подмосковье.

В Ноябрьске задержали двух подростков 13 и 14 лет, которые подожгли вертолёт Utair на местном частном аэродроме. Школьники действовали по указанию неизвестных в мессенджере. Кураторы обещали выплатить им вознаграждение в размере 5 млн рублей. По итогу было возбуждено уголовное дело.