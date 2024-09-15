Вашингтон, 15 сентября, 2024, 22:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в безопасности после инцидента со стрельбой в районе, где он находился. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление предвыборного штаба.

ИА Регнум

В окружении Трампа заверили, что с кандидатом всё хорошо и он находится в безопасности после выстрелов в районе, где он находился.

Какие-либо подробности не уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, внутренняя проверка обнаружила просчёты в работе сотрудников Секретной службы США и местной полиции, которые обеспечивали безопасность на митинге кандидата в президенты Дональда Трампа в Батлере (штат Пенсильвания), где 13 июля на него было совершено покушение.