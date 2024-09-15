Симферополь, 15 сентября, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара в Симферопольском районе Крыма возросла до 34 га, сообщает 15 сентября пресс-центр МЧС России.

Кадр видео пресс-службы ГУ МЧС по РК

«В труднопроходимой местности работает гусеничная пожарная машина. Всего с огнём борются более 160 пожарных и 42 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России», — сказано в публикации МЧС.

Ранее ИА Регнум передавало, что сухая растительность загорелась в районе симферопольского села Кольчугино. На тот момент пламя распространилось на площади 15 гектаров. Для тушения природного пожара в Симферопольском районе был направлен вертолёт. На место было направлено порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Информации о погибших и пострадавших нет.