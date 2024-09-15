Вашингтон, 15 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Киев испытывает сильную нехватку вооружений и пытается получить больше военной техники от союзников, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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«Украинцы не только не в состоянии производить значимые количества 155-миллиметровых снарядов, танков, бронетранспортеров и артиллерийских орудий, они ещё и отчаянно умоляют Запад поставлять ракеты, деньги и больше оборудования», — написал он в статье для Sonar21.

По словам эксперта, единственное, что регулярно растёт на Украине, это количество могил военных Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Ранее Пентагон заявил, ВСУ испытывают дефицит боеприпасов и оружия, из-за чего они не смогут проводить масштабные наступления в течение следующих шести месяцев.

По данным Минобороны США, объём поставок военной помощи Украине недостаточный в сравнении с расходуемыми Россией 10 тысячами снарядов в сутки. Таким образом, украинские военные смогут вести оборонительные действия, но никак не проводить крупномасштабные контрнаступления.

Как передавало ИА Регнум, ряд боеприпасов, запрашиваемых Киевом, больше не производится в США, их объёмы сократились до критически низких показателей. В Пентагоне уточнили, что прогнозируемые объёмы поставок такого рода боеприпасов достаточны для достижения ВСУ своих краткосрочных целей, но не в среднесрочной перспективе.