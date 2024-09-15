Москва, 15 сентября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Москве пройдёт спартакиада «Мой спортивный район». Об этом сообщает портал правительства и мэра столицы.

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Как отмечается в публикации, принять участие в соревнованиях могут только спортсмены-любители, у которых есть постоянная или временная регистрация в Москве. Победители окружных этапов попробуют свои силы на городском уровне. Их ждут кубки, медали и призы. Соревнования будут проходить в 10 административных округах столицы по восьми видам спорта: легкоатлетической эстафете, мини-футболу, волейболу, бадминтону, настольному теннису, а также шахматам, шашкам и плаванию.

В сообщении указано, что принять участие в соревнованиях можно бесплатно. Мероприятия начнутся с 18 сентября. В командном зачёте состоится легкоатлетическая эстафета четыре на 200 метров. Она пройдёт среди детей в возрасте от девяти до 17 лет и взрослых от 18 до 49 лет. Регистрация на состязания закрывается с 16 по 19 сентября в зависимости от округа.

Турниры по мини-футболу состоятся с 23 сентября по 6 октября. В одной команде должно быть от пяти до 14 человек. Регистрация на турнир закроется с 18 сентября по 2 октября.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в 10 округах Москвы пройдут соревнования по бегу. Старты забега состоятся в парках «Красногвардейские пруды», 50-летия Октября, «Северное Тушино», 850-летия Москвы, имени Ю. М. Лужкова, спорткомплексе «Речной», сквере по Олонецкому проезду, а также в центре спорта и образования «Самбо-70» и на лыжероллерной трассе в Зеленограде. Принять участие в мероприятии могут все желающие.