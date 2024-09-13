Москва, 13 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Соревнования по бегу «Кросс нации» пройдут 21 сентября в 10 округах Москвы, сообщает официальный сайт мэрии и правительства столицы.

Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

В рамках Всероссийского дня бега старты забега состоятся в парках «Красногвардейские пруды», 50-летия Октября, «Северное Тушино», 850-летия Москвы, имени Ю. М. Лужкова, спорткомплексе «Речной», сквере по Олонецкому проезду, центре спорта и образования «Самбо-70», а также на лыжероллерной трассе в Зеленограде.

Начало мероприятия назначено на 10:00. Центральной площадкой «Кросса наций» станет стадион «Авангард».

В пресс-службе уточнили, что принять участие в спортивном забеге приглашают всех желающих. Бегуны в возрасте от четырёх до 11 лет пробегут от 200 метров до 2 километров, для подростков и взрослых подготовлены забеги от трёх до 10 километров.

Каждый из финишировавших участников получит памятную награду, победители и призёры будут награждены дополнительными призами.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичная спортивная инфраструктура позволяет жителям города летом выбрать бесплатные занятия по 70 видам спорта.