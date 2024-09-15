Ростов-на-Дону, 15 сентября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Более 50 пожаров с начала суток вспыхнули на территории Ростовской области, сообщил 15 сентября губернатор региона Василий Голубев в своём Telegram-канале.

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«С начала суток оперативно-диспетчерские службы зафиксировали в регионе более 50 пожаров. Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьёзно осложняет их работу», — написал он.

Голубев уточнил, что в настоящее время пожарные ликвидируют до 30 пожаров в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах. Наиболее сложная обстановка, добавил он, в населённых пунктах Аксайского района, где в настоящее время горит восемь домовладений в трёх СНТ. Кроме того, в хуторе Светлый Каменского района сгорело семь нежилых построек.

По словам губернатор, в ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники.

Ранее в управлении МЧС по региону сообщили, что в Аксайском районе загорелись камыш и сухая трава. Ландшафтный пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров, в тушении задействованы десять сотрудников МЧС и три спецмашины.

Также МЧС области информировало о пожаре, возникшем на складе стройматериалов в городе Аксае. Площадь пожара на складе составляет 1100 квадратных метров. Из-за сильного ветра пламя перешло на частные дома.