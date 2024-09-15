Москва, 15 сентября, 2024, 16:27 — ИА Регнум. В районе Хамовники Москвы реконструкция газопроводов низкого и среднего давления выполнена на 60%. Об этом сообщает портал правительства и мэра столицы.

Сайт мэра Москвы

Как отмечается в публикации, специалисты комплекса городского хозяйства города в ходе модернизации заменили более 1170 метров старых труб из стали на полиэтиленовые. Они устойчивы к коррозии, благодаря чему жители будут обеспечены газоснабжением на долгие годы. Работы проходят между 1-м и 2-м переулками Тружеников и между 6-м и 7-м Ростовскими переулками. В ходе них применяется передовая технология бурошнекового бурения. При помощи неё трубы можно прокладывать, не задевая дорожное полотно, зелёные насаждения, а также другие элементы благоустройства.

В сообщении указано, что в общей сложности специалисты заменять 1960 метров газопроводов. Реконструкцию планируют завершить к середине 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве с января по июнь 2024 года построили и реконструировали около 54 километров газопроводов. Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков отметил, чтопри строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства.