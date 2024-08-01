Москва, 1 августа, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Около 54 километров газопроводов построено и реконструировано в Москве с января по июнь 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Он подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«Столица занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, — отметил Бирюков. — Только за январь–июнь этого года построили 33,6 километра и реконструировали около 20,2 километра газовых сетей». Заместитель мэра отметил, что надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сокращение износа сетей возможно лишь путем планомерной работы.

Нуждающиеся в обновлении участки газопроводов специалисты Комплекса городского хозяйства определяют с помощью приборов неразрушающего контроля. «Приоритетный метод реконструкции — бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации», — рассказал Пётр Бирюков.

Также ведётся работа по оборудованию московских газопроводов запорными устройствами. С их помощью можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты.