Москва, 14 сентября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Новым руководителем Росмолодёжи назначен Григорий Гуров, ранее занимавший пост председателя правления российского движения детей и молодёжи «Движение Первых». Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба правительства России.

Владимир Астапкович/РИА Новости Григорий Гуров

«Михаил Мишустин назначил Григория Гурова главой Росмолодёжи», — говорится в сообщении.

Гуров родился 31 октября 1985 года в Ставрополе. Окончил Северо-Кавказский гуманитарно-технический институт и Дипломатическую академию МИД России, кандидат экономических наук. Выпускник Высшей школы государственного управления. Женат, воспитывает двух сыновей.

Трудовой путь Гуров начал специалистом по работе с молодёжью муниципального молодёжного центра. С 2017 года работал в Росмолодёжи, в частности, стоял у истоков программы развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие», запустил конкурс для студентов «Твой ход» и выстроил методическую работу ведомства.

В 2020 году Гуров участвовал в работе над предложениями по изменениям Федерального закона «Об образовании» в части воспитания. Содействовал строительству Центра знаний «Машук». В 2022 году активно работал в направлении образования единой системы патриотического воспитания.

В 2021–2022 годах Гуров занимал должность заместителя министра науки и высшего образования России. В декабре 2022 года президент Владимир Путин назначил Гурова председателем правления «Движения Первых». Результатом работы под его руководством стало создание масштабной сети отделений движения в 89 регионах и формирование детско-юношеского сообщества, объединившего более 7,5 млн участников.