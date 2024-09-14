Москва, 14 сентября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Более 370 единиц новой медицинской техники и оборудования установили в стационарах и поликлиниках Москвы в 2024 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, к этому моменту в столичных медучреждениях установлено 52 рентген-аппарата, 14 компьютерных и 22 магнитно-резонансных томографа, 26 маммографов, восемь ангиографов и 254 аппарата УЗИ, включая портативные.

«Поставщики обслуживают и в случае необходимости ремонтируют технику в течение всего жизненного цикла устройства», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Также мэр Москвы добавил, что власти на постоянной основе обновляют оборудование в больницах городских клиник. За последние несколько лет в московские медучреждения поставили более четырёх тысяч единиц эндоскопической и лапараскопической техники. Специалисты полностью заменили прежнюю медтехнику на аппаратуру нового поколения.

Кроме того, с 2022 года для клиник в Москве поставили более пяти тысяч единиц кардиологического оборудования, в 2023 году обновилась техника для работы хирургических отделений.