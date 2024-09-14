Москва, 14 сентября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Москва заключила с инвестором договор о комплексном развитии территории (КРТ) на Дмитровском шоссе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идёт о площадке в 1,98 гектара на Дмитровском шоссе, рядом с которой находится станция метро «Верхние Лихоборы». Участок расположен по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение.

«По проекту в течение шести лет на участке появится современный деловой квартал, где смогут трудоустроиться примерно 4,6 тысячи горожан», — передаёт слова Ефимова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

По словам Ефимова, для реорганизации территории будут направлены инвестиции в размере 40 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,8 млрд рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что инвестор возведёт около 160 тыс. кв. метров общественно-деловых объектов.

К примеру, на указанном участке будет построен гостиничный комплекс на 250 номеров, также специалисты возведут отделения банков, магазины, спортивные и торговые центры, кафе и рестораны.