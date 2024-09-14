Мегино-Кангаласский район, Якутия, 14 сентября, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Годовалый ребёнок в Якутии проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней. Пострадавший получил тяжёлый ожог, в результате чего попал в реанимацию, сообщает минздрав республики в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Годовалый малыш в Мегино-Кангаласском районе проглотил литиевую батарейку и проходил с ней шесть дней. Семья обратилась к медикам, когда ребенок стал отказываться от еды и температурить», — сказано в публикации ведомства.

Сообщается, что батарейка застряла в начальном отделе пищевода, из-за чего ребёнок получил сильный ожог органа. По данным минздрава, сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжёлое.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Краснодаре врач-эндоскопист достал из желудка ребёнка 180 бусинок и косточку ягоды. По словам врачей, эндоскопическая операция прошла успешно, родители ребёнка обратились за помощью вовремя.

Ранее девочка в возрасте 1 год и 4 месяца скончалась в больнице Петербурга из-за попадания опасного предмета в организм. Около трёх месяцев назад ребенок по невнимательности матери проглотил круглую батарейку, но родители, родом из Узбекистана, к медикам обратились не сразу.