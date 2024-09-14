Оренбург, 14 сентября, 2024, 14:26 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) одержал в гостях победу над «Оренбургом» со счётом 4:2 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и возглавил турнирную таблицу.

Алексей Филиппов/РИА Новости

За столичный клуб забили Алексей Батраков (16-я и 39-я минуты), Жерзино Ньямси (86) и Владислав Сарвели (90+6).

У «Оренбурга» голы забил Саид Сахархизан (36, 62). На 67-й минуте нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв не реализовал пенальти.

Таким образом, «Локомотив» после восьми туров возглавил турнирную таблицу, набрав 18 очков. Следом идёт «Зенит» (Санкт-Петербург), в активе которого 17 очков и игра в запасе. Замыкает тройку лидеров «Краснодар» (15 очков и игра в запасе).

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что мексиканский защитник Сесар Монтес перешёл из испанской «Альмерии» в московский «Локомотив». Столичный клуб представил игрока в образе Цезаря, сидящего на трибунах «РЖД-Арены», сопроводив ролик фразой «Аве, Цезарь!».