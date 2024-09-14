Вашингтон, 14 сентября, 2024, 11:15 — ИА Регнум. В Италии установили плакаты с лозунгом «Россия нам не враг», а также призывами к миру и прекращению поставок оружия Киеву. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Как отмечается в публикации, на улицах страны разместили сотни рекламных щитов с пророссийским лозунгом, а также изображением рукопожатия в цветах итальянского и российского флагов. На некоторых баннерах можно увидеть слова: «Достаточно денег на оружие для Украины и Израиля. Мы хотим мира». Такие плакаты заметили в Риме, Вероне, Модене, а также Парме и Пизе.

По словам телеканала, посольство Украины в Италии выразило обеспокоенность в связи с произошедшим, после чего в некоторых местах страны билборды сняли, а в других их оставили висеть до конца срока аренды.

Как сообщало ИА Регнум, реабилитация фашизма и нацизма происходит в Италии усилиями журналистов, несмотря на то, что это запрещено законодательством страны. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сюжет итальянского корреспондента Иларио Пьяньерелли, в котором он взял интервью у украинского военного в кепке со знаком СС. Дипломат отметила, что в репортажах не было никаких подписей о том, что реабилитация нацизма недопустима и запрещена в Италии законодательно.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков осудил поставки США Киеву ракетных систем HIMARS. По его словам, в данный момент уже очевидно, что США во главе группы осуществляют целенаправленную накачку киевского режима оружием.