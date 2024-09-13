Москва, 13 сентября, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Сотрудники офисов «Мои документы» на протяжении 10 лет работают с соблюдением московского стандарта оказания услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам главы города, критерии столичного стандарта разработали жители Москвы, которые задали высокую планку в работе офисов. В эти требования входят следующие правила: «Выслушать. Услышать. Помочь», «Беречь время клиента», «Доступность и удобство» и «Дружелюбие и приветливость».

«В 2017-м добавилась концепция искреннего сервиса — к каждому посетителю сотрудники находят индивидуальный подход. Администраторы центров госуслуг также помогают горожанам в столичных медучреждениях», — передаёт слова Собянина официальный сайт мэра и правительства столицы.

На данный момент во флагманских центрах и приёмных отделениях столичных стационаров трудятся около 419 специалистов центров государственных услуг. Администраторы таких учреждений оказывают помощь в формировании доверительных отношений между пациентами и медицинской системой.